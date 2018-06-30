ترامب يقول إنه سيثير مسألة التدخل في الانتخابات مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إنه سيثير قضية تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الأمريكية خلال اجتماعه المزمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي الشهر المقبل.

وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في الطريق إلى نيوجيرزي أنه سيبحث أيضا الصراعات في أوكرانيا وسوريا وقضايا دولية أخرى مع بوتين خلال قمة 16 يوليو.

وقال ترامب: "سأتحدث معه عن كل شيء".

وتابع قائلا: "سوف نتحدث عن أوكرانيا ونتحدث عن سوريا. سوف نتحدث عن الانتخابات.. لا نريد أن يعبث أي شخص بالانتخابات".

ونفت روسيا تقييما لوكالات المخابرات الأمريكية يفيد بأن موسكو سعت للتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016 لتعزيز فرص ترامب ليصبح رئيسا.

وبعد أن التقى ترامب مع بوتين لفترة وجيزة في فيتنام في نوفمبر عام 2017، تعرض لانتقادات في الولايات المتحدة بعدما قال إنه صدق بوتين عندما نفى التدخل الروسي.

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