فنان كوميدي يخدع ترامب ويناقش معه هاتفيا قضايا سياسية على أنه عضو في مجلس الشيوخ

قال فنان كوميدي أمريكي إنه تظاهر بأنه عضو في مجلس الشيوخ، وتمكن من التحدث عبر الهاتف إلى الرئيس دونالد ترامب أثناء وجوده على متن طائرة الرئاسة، وناقش معه قضايا سياسية مختلفة بما في ذلك الهجرة والمحكمة العليا.

ونشر جون ميلينديز مقطعا صوتيا للمكالمة الهاتفية المزعومة على نشرته الصوتية "ستترينج جون" (جون المتلعثم)، حيث أجرى اتصالا هاتفيا بالبيت الأبيض وتظاهر بأنه السيناتور روبرت مينديز.

وبعد فترة طويلة مع التحدث مع مساعدين، تلقى اتصالا في النهاية من شخص يبدو صوته مثل ترامب، الذي قال إنه عائد من مؤتمر في نورث داكوتا. وقد عقد المؤتمر يوم الأربعاء.

ورفض البيت الأبيض يوم الجمعة التعليق بشأن صحة التسجيل، ولكن وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن الموظفين يكافحون لمعرفة كيف تم الاتصال.

واستغرق الاتصال الهاتفي عدة دقائق وبدأ بشخص يبدو وكأنه ترامب يهنئ الرجل الذي يعتقد أنه السيناتور مينينديز، الذي أسقطت في الآونة الأخيرة اتهامات بالفساد ضده.

وقال صوت ترامب: "لقد مررت بموقف صعب للغاية، ولا أعتقد أنه كان موقفا عادلا للغاية. لكن تهانينا".

ثم ناقش الرجلان قضية الهجرة واستبدال قاضي المحكمة العليا أنتوني كينيدي، الذي أعلن تقاعده قبل أيام .

ولم يكشف الصوت الذي يبدو مثل ترامب الكثير، لكنه قال إنه سيتم اختيار خليفة لكينيدي في غضون ما يتراوح بين 12 و14 يومًا، مضيفا "لدينا بعض الخيارات الرائعة".

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