المتوسط:

أفادت صحيفة “دافار ريشون” الإسرائيلية، صباح اليوم، السبت، 30 يونيو/حزيران، بأن المنطقة الحدودية الجنوبية مع قطاع غزة تشهد حالة من التصعيد والاشتعال، وصفتها بـ”اللون الأحمر القاتم”.

ذكرت الصحيفة العبرية أن الجيش الإسرائيلي قتل اثنين من الفلسطينيين، خلال تظاهراتهم أمام الجدار الحدودي بالأمس، الجمعة، بعد قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، لترد المقاومة الفلسطينية بإشعال أكثر من 15 حريقا في مستوطنات غلاف غزة، وهو ما يزيد الوضع اشتعالا بالقرب من الحدود المشتركة، التي طالما شهدت احتجاجات فلسطينية مستمرة.

وقالت الصحيفة العبرية: إن الاحتجاجات الفلسطينية بالأمس شهدت مقتل اثنين من الفلسطينيين، وإطلاق بالونات الهيليوم والطائرات الورقية الحارقة من قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي، ليشتعل أكثر من 15 حريقا منذ صباح اليوم فقط، وهو عدد كبير مقارنة بالأسابيع الماضية.

The post صحيفة عبرية: الوضع على حدود غزة “أحمر قاتم” وقابل للاشتعال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية