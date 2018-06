تصريحات ترامب تدفع سفير أمريكي للاستقالة من منصبه

المتوسط:

قرر سفير الولايات المتحدة لدى إستونيا، جيمس ميلفيل، الاستقالة من منصبه، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي حول حلفاء واشنطن في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

ونقلت مجلة ” Postimees” الإستونية، أن ميلفيل أوضح عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن تصريحات دونالد ترامب عجّلت باتخاذه قرار التقاعد.

وأوضحت المجلة أنها اطلعت على تعليق كتبه ميلفيل فى صفحته على موقع “فيسبوك” يمكن فقط لأصدقائه الاطلاع عليه، قال فيه: “عندما يتحدث الرئيس (دونالد ترامب) أن الاتحاد الأوروبي تأسس لاستغلال الولايات المتحدة … والناتو سيء مثله مثل نافتا (اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية)، فهذا يؤكد لي أن الوقت قد حان لأرحل”.

وقال الدبلوماسي إنه سيغادر إستونيا في غضون شهر، في 29 يوليو، مشيرا إلى أنه يعتزم ترك الخدمة الحكومية.

وأضاف ميلفيل: “خدمت في ظل 6 رؤساء أمريكان و 11 وزيرا للخارجية، ولم أتوقع يوما أن حياتي يمكن أن تصل إلى هذه النقطة”.

