المتوسط:

نشرت وكالة الأنباء رويترز، صورة لضابط فى الكلية العسكرية الإيرانية، يرتدى حذاء مرسوم عليها علم “إسرائيل” من الأسفل، وذلك أثناء حفل تخرج مجموعة من ضباط جامعة الإمام الحسین التابعة للحرس الثورى الإيرانى.

وأقيم الحفل برعاية القيادى الدينى لإيران، علي الخامنئي، الذى ألقى كلمة خلال الحفل هاجم فيها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وكرم الضابط الذى ارتدى الحذاء.

The post علم إسرائيل أسفل أحذية الضباط فى عرض أمام مرشد إيران appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية