المغرب يستدعي سفيرة هولندا بسبب أحكام معتقلى “حراك الريف”

استدعت الخارجية المغربية، اليوم السبت، سفيرة هولندا بالمغرب للاحتجاج على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الهولندي.

علمت وكالة “سبوتنيك” من مصدر خاص بوزارة الخارجية المغربية أن الأخيرة استدعت اليوم السبت سفيرة هولندا بالمغرب للاحتجاج على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، في البرلمان حول الأحكام الصادرة في حق معتقلي “حراك الريف” بالمغرب.

وقال المصدر إن “الخارجية المغربية أبلغت سفيرة هولندا أن هذه التصريحات غير مفهومة بالنسبة للمغرب ولا تستقيم مع روح التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين”.

وكان الوزير الهولندي، قد دعا أثناء مثوله أمام البرلمان، يوم الثلاثاء الماضي، نشطاء الحراك الذي يتواجدون في هولندا إلى الحذر عند توجههم إلى المغرب، تعليقا على إدانة 53 معتقلا من حراك الريف بعقوبات سجنية تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا.

وتعيش في هولندا جالية مغربية كبيرة، خاصة أبناء المناطق الشمالية في الريف المغربي. ونظمت هذه الجالية وقفات احتجاجية للضغط على الحكومة الهولندية من أجل التدخل لإطلاق سراح المعتقلين، لكن السلطات في الرباط كانت ترفض أي تدخل خارجي في القضية.

وشهدت منطقة الريف المغربي شمال البلاد في الأشهر الأخيرة مظاهرات عدة باتت تعرف بـ”حراك الريف” للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة ومحاربة البطالة، مما دفع السلطات لتفريق المتظاهرين أكثر من مرة واعتقال عدد من المنظمين على رأسهم ناصر الزفزافي.

