وزير الشؤون الخارجية الإماراتي : التحرير الكامل لمدينة درنة خطوة إيجابية للقضاء على الإرهاب

أبوظبي 30 يونيو 2018 (وال) – أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش أن التحرير الكامل لمدينة درنة خطوة إيجابية للقضاء على الإرهاب في ليبيا الشقيقة.

وكتب قرقاش عبر حسابه على تويتر: التحرير الكامل لمدينة درنة من الإرهاب خطوة إيجابية في القضاء على الإرهاب في ليبيا الشقيقة، لا يمكن لمجموعة متطرفة صغيرة أن تفرض رؤيتها المتطرفة بقوة السلاح والعنف، ودرنة التى عُرفت بانفتاحها وتنوعها عبر تاريخها تطوي هذه الصفحة المظلمة .

وكان القائد العام للقوات المسلحة العربيّة الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، قد أعلن في كلمة تلفزيونية أمس الأول الخميس، تحرير مدينة درنة بالكامل من قبضة الجماعات الإرهابية المتطرفة. (وال – درنة) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال