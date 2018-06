المتوسط:

قال رئيس لجنة التحقيقات في ملف المسؤولين ذوي الجنسيتين بإيران، إن 120 من المسؤولين الإيرانيين يمتلكون جنسيتين.

وأكد جواد كريمي، رئيس لجنة التحقيقات أنه سيتم إبلاغ الجهات القضائية المعنية بذلك بشكل غير علني، حسب وكالة مهر للأنباء.وأضاف كريمي أن التحقيقات التي تقوم بها لجنة خاصة توصلت إلى ن 120 من المسؤولين الإيرانيين يحملون جنسيتين.

وأكد كريمي أن هذه اللجنة التي يترأسها “سوف تبلغ النيابة العامة بهذه النتائج وذلك بشكل سري وغير علني”.

وتابع كريمي قدوسي “من المحتمل أن تتم قراءة نتائج التحقيقات في جلسة مجلس الشورى الإسلامي هذا الأسبوع”.

وأكد أنه لصياغة هذا التقرير وفق الإطار الذي شكلته لجنة التحقيقات “كان يتوجب علينا أولا الذهاب إلى مؤسسات وإدارات معينة كوزارة الأمن والخارجية والنيابة العامة لأننا كنا نتوقع أن تكون هذه الوزارات والمؤسسات على اطلاع بهذه النتائج بناء على مسؤولياتها ووظائفها”.

The post 120 مسؤولا إيرانيا يحملون جنسيتين.. وجهات قضائية تحقق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية