مقتل فلسطينيين اثنين وجرح آخرين بانفجار مصنع للألعاب النارية في غزة

لقي فلسطينيان حتفهما وأصيب عدد أخر بحروق اليوم السبت، جراء انفجار داخل مصنع محلي للألعاب النارية في غزة.

وقال مسعفون إن شابين يبلغان (17 عامًا) لقيا حتفهما، بينما أصيب ثمانية آخرون بحروق وجراح مختلفة جراء "انفجار" شرق غزة.

ووصف المسعفون حالة ثلاثة من الجرحى على الأقل بأنها حرجة.

وقال مصدر أمني في غزة إن الانفجار وقع داخل مصنع صغير للألعاب النارية مقام أسفل منزل سكني في حي الشجاعية المكتظ بالسكان، مشيرًا إلى أن أسباب الانفجار لم تتضح على الفور.

وهرعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان، بينما فتحت الشرطة تحقيقًا في الحادث.

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