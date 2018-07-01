اخبار

وكالة الأنباء جراسا : عزم السعودية والإمارات، إضافة أسماء جديدة لقائمة الإرهاب بينها شخصيات ليبية

تم النشر منذُ 44 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الرياض 01 يوليو 2018 (وال)- نقلت وكالة الأنباء جراسا عن مصادر وصفتها بالمطلعة اليوم الاثنين، عن عزم السعودية والإمارات، إضافة أسماء جديدة لقائمة الإرهاب التي تم تعميمها منذ فترة لشخصيات سياسية وإعلامية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في ليبيا .

ومن بين هذه الأسماء يبرز أسم الإعلامي الليبي سليمان دوغة مدير قناة ليبيا الأحرار، وعضو تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا، الذي يعمل في نفس الوقت كمستشار لوزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني – حسب مما نشرته الوكالة .

كما ستضم القائمة أسماء أخرى لشخصيات سياسية بارزة من المؤتمر الوطني المنتهي ولايته “مجلس الدولة حالياً”، تتهمهم دولة الإمارات والسعودية بالعمل لصالح الجانب القطري والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية . (وال- الرياض) ع ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك