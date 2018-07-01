التشيك والمجر يرفضان تصريحات ألمانية بشأن الموافقة على تيسير عودة اللاجئين إليهما

اختلفت كل من ألمانيا وجمهورية التشيك في تفسير إحدى نتائج اتفاقات القمة الأوروبية في بروكسل بشأن طلبات اللجوء، كما رفضت المجر أيضًا تصريحات ألمانية بالاتفاق على تلك النتائج.

فقد رفضت الحكومة في براج المعلومات التي تقول بأنها أعطت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل موافقتها على سرعة إعادة بعض اللاجئين إلى الحدود.

وقد أكد متحدث باسم الحكومة في برلين مساء اليوم السبت قائلاً: "كان الجانب التشيكي أبدى استعداده للتفاوض بشأن ترتيبات إدارية عن تعاون أفضل بشأن إعادة اللاجئين".

وتهدف هذه الاتفاقيات الإدارية إلى رفع كفاءة إجراءات اللجوء في الاتحاد الأوروبي وسرعة إعادة اللاجئين الذين سجلوا أنفسهم أولاً في جمهورية التشيك قبل انتقالهم إلى ألمانيا.

وقال المتحدث: "أحطنا بتصريحات براج اليوم علمًا ونأسف لذلك".

كان رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس قال في وقت سابق: "لم تتواصل ألمانيا معنا بهذا الشأن ومن ثم فلن أوقع على هذه الاتفاقيات حتى في هذه اللحظة".

ووفقًا لبيان صادر عن الحكومة التشيكية أضاف بابيس : "نحن لا نخطط لمفاوضات، وليس هناك سبب لها، ونحن نرفض هذه المفاوضات بصورة قاطعة، وهذه الأخبار هراء كلية".

من جانبه نفى رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أيضًا أن تكون حكومته أعطت موافقة لميركل على سرعة إعادة طالبي اللجوء، حيث قال اليوم السبت لوكالة أنباء "إم تي آي" المجرية الرسمية للأنباء: "إنها شائعة كاذبة فلم نتوصل مطلقًا إلى أي اتفاقيات".

وكان خطاب لميركل موجه لرؤساء الأحزاب والكتل الألمانية المشاركة في الائتلاف الحاكم في برلين وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ذكر أن ميركل حصلت على موافقات على المستوى السياسي من 14 دولة – من بينها التشيك والمجر – بإبرام اتفاقيات إدارية بشأن سرعة إعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى دول أخرى أولاً ثم انتقلوا منها إلى ألمانيا إلى تلك الدول مرة أخرى.

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