السعودية تستقبل طلبات الحجاج القطريين عبر موقعها الإلكتروني

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنها ستستقبل خلال شهر ذي القعدة المقبل طلبات المواطنين القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج، وذلك عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت في بيان رسمي صادر عنها، إنه "نظرًا لعدم تجاوب مكتب شئون حجاج قطر مع الجهات المعنية لإنهاء ترتيبات شئون ومتطلبات الحجاج القطريين، وإضاعة الوقت دون تحقيق أي تقدم بإنهاء الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين القطريين من أداء فريضة الحج، فإن الوزارة ترحب بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1439 عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة".

وأضاف البيان "يمكن للراغبين في أداء فريضة الحج من الإخوة الأشقاء التسجيل عن طريق الرابط الذي سيتم تخصيصه في موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني وسيكون متاحًا خلال شهر ذي القعدة لهذا العام، حيث يمكنهم التعاقد على الخدمات التي يحتاجونها من (سكن ونقل وإعاشة) في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة مع المؤسسة الأهلية المعنية بخدمة الحجاج القطريين وحسب رغباتهم كغيرهم من الحجاج القادمين من مختلف دول العالم"، مشيرة إلى أن "قدوم ومغادرة الحجاج القطريين سيكون عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وعن طريق أي من شركات الطيران ماعدا الخطوط الجوية القطرية".

وأوضحت الوزارة أن حكومة السعودية ترحب باستقبال ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج من مختلف الجنسيات والمذاهب والأعراق، من شتى أقطار العالم، وتسعى لتقديم أفضل الخدمات التي تعينهم على أداء هذه الشعيرة العظيمة بيسرٍ وطمأنينة، من لحظة قدومهم، حتى مغادرتهم.

وأفاد البيان بأن الوزارة أنهت ترتيبات قدوم حوالي مليوني حاج من مختلف دول العالم لموسم حج هذا العام، وذلك إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بتسخير الإمكانات البشرية والمادية، لخدمة ورعاية الحجيج، وتمكينهم من أداء الركن العظيم بيسرٍ وطمأنينة.

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