لافروف : الاتحاد الأوروبي عليه أن يدفع ثمن أعمال “الناتو” في ليبيا

موسكو 01 يوليو 2018 (وال)- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي أن يدفع ثمن أعمال “الناتو” حيال أزمة الهجرة، التي حولت ليبيا فعلياً إلى نقطة العبور الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين .

وأضاف لافروف – خلال مقابلة مع القناة الرابعة البريطانية نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية – “أراقب نتائج القمة الأخيرة للاتحاد الأوروبي، وقد قادتني المناقشات حول الهجرة إلى فكرة تتعلق بدور الاتحاد الأوروبي وحلف “الناتو”، حلف شمال الأطلسي قصف ليبيا، وحول هذه الدولة إلى ثقب أسود، من خلاله تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، والآن يحاول الاتحاد الأوروبي تصحيح ما حققه حلف شمال الأطلسي” . (وال- موسكو) ع ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال