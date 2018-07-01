حصاد المونديال.. مبابي يكتب التاريخ وهدف أول لبيبي وميسي ورونالدو يودعان

كتب: علي الزيني

شهد اليوم السبت، إقامة مباريات دور الثمانية ببطولة كأس العالم، والتي تقام في روسيا، لأول مرة في تاريخها، وتنتهي في 15 يوليو المُقبل، بإقامة مباراتين من العيار الثقيل، حيث انتهت المباراة الأولي بفوز منتخب فرنسا على نظيره الأرجنتيني بأربعة أهداف لثلاثة، ليودع الأخير المونديال، ولحق منتخب البرتغال بالتانجو خارج البطولة العالمية، بعد الخسارة من أوروجواي بهدفين لهدف.

فرنسا تطيح بالأرجنتين

تأهل المنتخب الفرنسي إلى دور الـ8 في بطولة كأس العالم بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على منتخب الأرجنتين، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت، على ملعب کازان أرينا، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

أحرز جريزمان هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 13، وفي الدقيقة 41 أدرك دي ماريا هدف التعادل للمنتخب الأرجنتيني بتسديدة صاروخية، وأضاف ميركادو الهدف التاني للتانجو، وأدرك بافار هدف التعادل في الدقيقة 57 بطريقة رائعة، بعد أن استقبل عرضية لوكاس هيرنانديز وسددها صاروخية أعلى يمين الحارس أرماني، وفي الدقيقة 64 سجل الموهبة الفرنسية مبابي الهدف الثالث للديوك، وفي الدقيقة 68 عزز مبابي تقدم فرنسا بهدف رابع، وأدرك أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 92.

وجاءت إحصائيات المباراة كالتالي:

استحوذ المنتخب الفرنسي على الكرة بنسبة 41%، مقابل 59% للأرجنتين، وسدد الديوك 4 كرات على مرمى الأرجنتين، وهو نفس رصيد التانجو في المباراة.

لاعبو المنتخب الفرنسي، أحبطوا هجمة واحدة للأرجنتين، مقابل 4 للاعبي التانجو، واحتسب الحكم تسللا وحيدا على التانجو، مقابل لا شيء على الديوك.



وحسب الموقع الرسمي للفيفا، بلغت نسبة التمرير الصحيح للديوك 84%، مقابل 86% للتانجو، وتبادل نجوم المنتخب الفرنسي الكرة في 352 تمريرة، مقابل 549 تمريرة لرفاق ليونيل ميسي.

وغطى المنتخب الفرنسي 97 كم في لقاء اليوم، مقابل 96 كم للأرجنتين، بينما استعاد نجوم الديوك الكرة في 35 مناسبة، مقابل 28 للتانجو.

وحصل لاعبو المنتخب الفرنسي على 3 بطاقات صفراء، مقابل 5 للأرجنتين، فيما ارتكب الديوك 21 خطأ، مقابل 15 للتانجو.

أرقام من المباراة

– استمرت عقدة الأرجنتين أمام المنتخبات الأوروبية في كأس العالم، 9 مباريات دون تحقيق انتصار وحيد بعيدا عن ركلات الترجيح (5 هزائم وأربع تعادلات).

– تمكن المنتخب الفرنسي للفوز على الأرجنتين للمرة الأولى في تاريخ مباريات كأس العالم، حيث كانت المواجهة الأولى عام 1930 وانتهت بفوز منتخب الأرجنتين بهدف نظيف، والثانية عام 1978 عام تتويج المنتخب الأمريكي الجنوبي باللقب وانتهت بفوز راقصي التانجو بنفس النتيجة.

– لم يتمكن أي منتخب من قارة أمريكا الجنوبية الفوز على منتخب فرنسا، في بطولة كأس العالم منذ فوز راقصي التانجو عام 1978، حيث فاز بعدها في 4 مناسبات وتعادل في مثلهما.

– المنتخب الفرنسي يتلقى 3 أهداف بعد أن حافظ على شباكه في آخر 7 مباريات أمام فريق من قارة أمريكا الجنوبية في كأس العالم، وكان أخر هدف دخل مرماه عام 1986 أمام منتخب البرازيل، كما أصبح منتخب التانجو أول منتخب يحرز هدفين أو أكثر، في شباك فرنسا، خلال مرحلة الأدوار الإقصائية بالمونديال، منذ بلجيكا في مونديال 1986.

– مباراة اليوم هي رقم 80 للمدير الفني الفرنسي ديدييه ديشامب مع منتخب بلاده، ليتخطى رقم المدير الفني رايموند دومينيك الذي خاض 79 لقاء مع المنتخب الفرنسي.

– أصبح ميسي اللاعب الوحيد في تاريخ كأس العالم الذي صنع هدفا أو أكثر في كل من آخر 4 نسخ للمسابقة (2006 و2010 و2014 و2018)، كما بات ثالث لاعب أرجنتيني يصنع هدفين في مباراة في كأس العالم، بعد دانييل باساريلا 1978 أمام بيرو، ودييجو مارادونا 1986 ضد كوريا الجنوبية.

– أنطوان جريزمان أول لاعب فرنسي يسجل في دور المجموعات، والأدوار الإقصائية في نسخة واحدة من كأس العالم منذ زيدان في مونديال 2006، ولم يخسر الديوك في أي مباراة سجل فيها جريزمان، حيث فاز في 16 مباراة وتعادل في اثنين، كما ساهم في 10 أهداف خلال آخر 15 مباراة لعبها في كأس العالم واليورو (سجل 8 أهداف وصنع 2).

– أصبح كيليان مبابي (19 عاما و 192 يوما) رابع أصغر لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل في مرحلة الأدوار الإقصائية، بعد البرازيلي بيليه والإنجليزي مايكل أوين والأمريكي جوليان جرين، كما بات ثاني أصغر لاعب يسجل هدفين على الأقل في تاريخ كأس العالم بعد الأسطورة البرازيلي بيليه أمام السويد عام 1958 (17 عامًا و8 أشهر).



– الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، بات أكثر لاعب حصولا على بطاقات في كأس العالم برصيد 7 بطاقات، يليه الفرنسي زين الدين زيدان ورافاييل ماركيز وكافو (6 بطاقات).

– الفرنسي بنجامين بافارد، سجل أول هدف دولي مع فرنسا في تاسع ظهور مع الديوك، وبات أول مدافع فرنسي يسجل هدفًا في كأس العالم منذ ليليان تورام (1998 أمام كرواتيا)

البرتغال ترافق الأرجنتين خارج المونديال

تأهل منتخب أوروجواي، إلى دور ربع النهائي للمونديال بعد أن حقق الفوز على البرتغال، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، فيشت الأولمبي، ضمن مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس العالم، والتي تقام في روسيا لأول مرة في تاريخها.

تقدم إديسون كافاني لمنتخب الأوروجواي في الدقيقة 7 برأسية رائعة، وأدرك بيبي هدف التعادل في الدقيقة 55، وعاد كافاني وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 62.

أرقام شهدتها المباراة

– فشل كريستيانو رونالدو في تسجيل أي هدف خلال الأدوار الإقصائية في بطولات كأس العالم 2006 و2010 و2014 و2018، في مرحلة جفاف تهديفية دامت 514 دقيقة بدون أي هدف، وسجل سبعة أهداف في 11 مباراة بدور المجموعات، بواقع هدف أمام إيران في 2006 وكوريا الشمالية في 2010 وغانا في 2014، وثلاثة أهداف ضد إسبانيا وهدف أمام المغرب في 2018.

– أنهت البرتغال سلسلة أوروجواي التي دامت 597 دقيقة دون تلقي أي هدف،وهز بيبي شباك السيليستي للمرة الأولى في مونديال روسيا،بعد فوزها على مصر (1-0) والسعودية (1-0) وروسيا (3-0) في دور المجموعات، لتتصدر مجموعتها الأولى في المسابقة بالعلامة الكاملة، وهو الأول أيضا في عام 2018، ويعود آخر هدف استقبله المنتخب اللاتيني إلى شهر نوفمبر 2017 على يد النمسا.



– أحرز بيبي أول هدف له في كأس العالم، ليصبح أكبر لاعب برتغالي يسجل في تاريخ المسابقة بعمر 35 عاما و124 يوما، وبات الهدف هو الأول للمنتخب البرتغالي في مرحلة خروج المغلوب بالمسابقة، منذ نونو جوميز عام 2006.

– تمكن إدينسون كافاني، مهاجم أوروجواي، من تسجيل خلال 3 أهداف، بالقدم اليمنى، واليسرى، وبالرأس، ليعادل رونالدو وروميلو لوكاكو، نجمي البرتغال وبلجيكا، على الترتيب، في قائمة اللاعبين الذين تمكنوا من التسجيل بـ3 طرق مختلفة، في كأس العالم 2018.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا