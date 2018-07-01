كأس العالم.. فشل رونالدو وإنهاء صمود أوروجواي

كتب: علي الزيني

تأهل منتخب أوروجواي، إلى دور ربع النهائي للمونديال بعد أن حقق الفوز على البرتغال، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس العالم، والتي تقام في روسيا لأول مرة في تاريخها.

تقدم إدينسون كافاني لمنتخب الأوروجواي في الدقيقة 7 برأسية رائعة، وأدرك بيبي هدف التعادل في الدقيقة 55، وعاد كافاني وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 62.

أبرز أرقام مواجهة البرتغال وأوروجواي

– فشل كريستيانو رونالدو في تسجيل أي هدف خلال الأدوار الإقصائية في بطولات كأس العالم 2006 و2010 و2014 و2018، في مرحلة جفاف تهديفية دامت 514 دقيقة بدون أي هدف، وسجل سبعة أهداف في 11 مباراة بدور المجموعات، بواقع هدف أمام إيران في 2006 وكوريا الشمالية في 2010 وغانا في 2014، وثلاثة أهداف ضد إسبانيا وهدف أمام المغرب في 2018.

– أنهت البرتغال سلسلة أوروجواي التي دامت 597 دقيقة دون تلقي أي هدف، وهز بيبي شباك السيليستي للمرة الأولى في مونديال روسيا، بعد فوزها على مصر (1-0) والسعودية (1-0) وروسيا (3-0) في دور المجموعات، لتتصدر مجموعتها الأولى في المسابقة بالعلامة الكاملة، وهو الأول أيضا في عام 2018، ويعود آخر هدف استقبله المنتخب اللاتيني إلى شهر نوفمبر 2017 على يد النمسا.

– أحرز بيبي أول هدف له في كأس العالم، ليصبح أكبر لاعب برتغالي يسجل في تاريخ المسابقة بعمر 35 عاما و124 يوما، وبات الهدف هو الأول للمنتخب البرتغالي في مرحلة خروج المغلوب بالمسابقة، منذ نونو جوميز عام 2006.

– تمكن إدينسون كافاني، مهاجم أوروجواي، من تسجيل خلال 3 أهداف، بالقدم اليمنى، واليسرى، وبالرأس، ليعادل رونالدو وروميلو لوكاكو، نجمي البرتغال وبلجيكا، على الترتيب، في قائمة اللاعبين الذين تمكنوا من التسجيل بـ3 طرق مختلفة، في كأس العالم 2018.



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