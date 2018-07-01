البرلمان العربي يعتمد خطوات تنفيذية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

الخرطوم 01 يوليو 2018 (وال) – عقدت اللجنة المعنية بتنفيذ خطة البرلمان العربي لرفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب اجتماعها، اليوم الأحد، بحضور وفد رفيع المستوى عن جمهورية السودان برئاسة، وزير الدولة بوزارة الخارجية بجمهورية السودان أسامة فيصل.

وقال رئيس البرلمان مشعل بن فهم السلمي إن لديهم خطة لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وإنهم اليوم بصدد “وضع خطة تنفيذية لرفع اسم السودان ورفع القرار الذي تسبب في ظلم كثير، وبحكم علاقاتنا مع أمريكا تم رفع العقوبات التجارية”.

يشار إلى أن الولايات الأمريكية المتحدة قد جددت تصنيف السودان على أنه أحد الدول التي تدعم الإرهاب في العالم ، ضمن التقرير الذى أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عن وضع الإرهاب فى دول العالم لعام 2010. (وال – الخرطوم) هــ ع

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