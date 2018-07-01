3 حاجات اعمليها لو مكتئبة.. الاهتمام بالنفس هيغير مودك

كنت أظن أنه عند تناول مكعب كبير من الشيكولاتة والخروج للأماكن التي أحبها، حالتى النفسية ستكون أفضل وتتحسن، أو أن الضغوطات التي أعاني منها سترحل، لكني اكتشفت أنها مسكنات، لأن الشيكولاتة تزيد الوزن والخروجات والتنزه يفسد ميزانية الشهر، وهذا حمل نفسي آخر يعود بضغوطات واكتئاب أطول، هل تعاني من نفس الشىء؟ مؤكد أنك تتساءلين عن الحل أو تقولين: “أعمل إيه طيب؟” الأمر بسيط للغاية ولن يكلفك شيئا على العكس فسوف يعطي لك بريقا وجمالا.. مضبوط، العناية والاهتمام بالنفس هو ما أقصده، والطرق والوصفات كثيرة للغاية، دعينا نركز على 5 منها…

1- تنسيق الملابس مع الإكسسوارات والأحذية (روقي الدولاب)

تنظيم خزانة الملابس والإكسسوارات يعمل على تشتيت الذهن وتجاهل ما تعانين منه من ضغوطات أو خلافات كما أنه يفسح لك المجال في التفكير مع النفس وأخذ قرار ناتج عن تفكير طويل، بجانب أنك سوف تشعرين بالسعادة حال رؤية ألوان قطع الملابس وحال تنسيقها مع أخرى وقياس قطعة لتجربتها.. حقا الأمر ممتع.

2- الباديكير والمانيكير (حطي مانيكير لونه مبهج)

حاولي بكل الطرق التركيز على جمالك لأنه الشيء الوحيد القادر على تحسين مزاجك، خاصة إذا كان بالعناية بالقدمين واليدين لأنهما يعطيان شعورا بالاسترخاء حال العناية بهما من خلال، ماسك اليدين، مكوناته متوفرة لديك، عبارة عن ملعقتين من السكر مخلوطتين فى ملعقة زيت زيتون أو ماء الورد، افرديه على يدك، مع استمرار الفرك لإزالة الجلد الميت والحصول على يد ناعمة وأظافر قوية.

ثم ضعي كريما مرطبا هناك أنواع كثيرة من المرطبات يمكنك وضع قليل من المفضل لديك على يدك، أو استخدام ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من زيت الأفوكادو لترطيب اليد وتغذية الأظافر من خلال استخدام فرشاة الأسنان لتدخل بين أطراف الأظافر.

أما ماسك ترطيب قدميك فهو سهل، ضعى ملعقتين من الفازلين مع ملعقة من زيت الزيتون وملعقة خميرة، اخلطيها معا وضعيها على قدميك لمدة 15 دقيقة، ودلكي قدميك من أعلى إلى أسفل للحصول على جلد ناعم، ثم اغسليها بالماء البارد.. سوف تشعرين بالانتعاش والاسترخاء وأقترح أن تفعلى السابق وأنت تسمعين المزيكا الهادئة.

وهناك ألوان كثيرة من المانيكير تستطيع إبراز جمال قدميك، لكن عليك وضع لون بشرتك فى الاعتبار من خلال تجربة لون المانيكير على أحد أصابع قدمك، فإن كان جيدا أكملي وإن لم يكن جربي لونا آخر مناسبا للون بشرتك، وابتعدي عن الألوان الفاتحة إذا كنتِ من أصحاب البشرة السمراء.

3- جربي اليوجا

إذا كانت حالتك المادية جيدة عليك الاتجاه إلى أقرب صالة رياضية لحجز حصة يوجا، وإن لم تسمح يمكنك تحميل فيديو من على موقع اليوتيوب ومشاهدته أكثر من مرة لحفظ الخطوات، وبعدها جربي الأمر، فاليوجا تساعد على التحكم في النفس وضبط الانفعالات بجانب أنها تعطي للجسم مظهرا جيدا.

جربي الطرق السابقة، ومؤكد أن نظرتك للأمور سوف تتغير، فالطعام والمشروبات والشيكولاتة مهمان، لكن أضرارهما تفسد منافعهما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا