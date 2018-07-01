داعش تعلن مسئوليتها عن تفجير جلال أباد

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عن التفجير الانتحاري في مدينة جلال أباد ظهر اليوم الأحد وأسفر عن مقتل 19 شخصا على الأقل، وذلك عبر الناطق الإعلامى بلسان التنظيم وهو وكالة أعماق للأنباء.

وقالت الوكالة إن صاروخا استهدف مجمعا للإعلام تم افتتاحه من قبل الرئيس الأفغاني أشرف غني في عاصمة إقليم ننكرهار .

غير أن المتحدث باسم محافظ الإقليم عطا الله خوجياني قال إن الانفجار الذي وقع بالقرب من ساحة المدينة كان بسبب تفجير انتحاري وليس عبر إطلاق صاروخ.

وقال خوجياني إن ما لا يقل عن عشرين شخصا أصيبوا في الحادث، مضيفا أن عددا من أقلية جماعة السيخ كان من بين الضحايا أيضا.

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