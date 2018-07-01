انتشار مكثف للشرطة في إسطنبول قبيل مسيرة للمثليين

أغلقت الشرطة في مدينة إسطنبول التركية المنطقة التجارية المحيطة بوسط المدينة اليوم الأحد، في محاولة لمنع مسيرة مخطط لها للمثليين.

كما تم إغلاق الشوارع الجانبية بعربات الإطفاء وحافلات الشرطة، كما تقوم الشرطة بتفتيش المارة.

ومن المقرر أن تنطلق "مسيرة الفخار" الـ 16 للمثليين في إسطنبول رغم أن المنظمين وجماعات حقوق الإنسان قالوا إن السلطات منعوا الحدث. ولم يعلن والي إسطنبول رسميا حظر المسيرة.

وقال المنظمون عبر تويتر: "سنقوم بتلاوة بياننا في كل شوارع (ساحة) تقسيم. تعودوا على ذلك. نحن هنا!".

وأضافت التغريدة: "نحن مصرون على اجتياز العوائق، لن نذهب لأي مكان آخر".

وكانت آخر مرة سمح فيها بتنظيم "مسيرة فخار للمثليين" في إسطنبول هي في عام 2014 ، وحظرت السلطات هذه المسيرات بعد ذلك قائلة: إن الحظر يعود لمخاوف أمنية. وفي العام الماضي استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق من حاولوا التظاهر.

ولكن مجتمع "المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا" (إل.جي.بي.تي.آي) وأنصارهم أصروا على تنظيم المسيرة اليوم الأحد.

وكتب المنظمون على صفحة "إسطنبول إل جي بي تي برايد ويك" على "فيسبوك" إن :"هذه المسيرة يتم تنظيمها من أجل محاربة العنف والتمييز اللذين تفاقما بقرار المحافظ".

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن التجمع وتنظيم مسيرة بشكل سلمي هما من الحقوق بموجب القوانين المحلية والدولية التي يجب على محافظ إسطنبول التمسك بها".

يشار إلى أن تركيا هي دولة ذات أغلبية مسلمة، ولكنها من بين دول قليلة في المنطقة لا تجرم المثلية الجنسية، وشهدت تركيا مع ذلك أعدادا متزايدة من الهجمات ضد المثليين في السنوات الأخيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا