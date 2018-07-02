كأس العالم| كرواتيا تنجو من دراما ركلات الترجيح.. وتعبر الدنمارك

كتب: علي الزيني

تأهل منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم لدور الثمانية في بطولة كأس العالم 2018، بعد أن حقق الفوز على منتخب الدنمارك، بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب على ملعب نيزني نوفغورود، ضمن مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس العالم ، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، حيث بادر المنتخب الدنماركي بالتسجيل في الدقيقة الأولى عن طريق يورجنسن وتعادل ماندوزكيتش للمنتخب الكرواتي في الدقيقة الرابعة وفشل الفريقان في إحراز أهداف على مدار الوقت الأصلي والإضافي من المباراة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح ويفوز بها المنتخب الكرواتي.

بداية اللقاء جاءت غير متوقعة، وأحرز منتخب الدنمارك هدف التقدم في الدقيقة الأولى، عن طريق زاناكا، بعد أن نفذت رمية تماس داخل منطقة الجزاء، حاول دفاع كرواتيا إبعاد الكرة لكن وصلت إلى توماس ديلاني الذي هيأها لزانكا يورجنسن الذي سددها مرت من على يمين حارس المرمى وسكنت الشباك، الرد جاء سريعا بعد أن انطلق أنتي ريبيتش من الجهة اليمنى، ومرر كرة بينية إلى سيمي فرساليكو الذي أرسل تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، اصطدمت الكرة بأحد لاعبي الدنمارك وارتدت إلى ماريو ماندزوكيتش الذي سددها قوية في شباك كاسبر شمايكل، معلنا عن إدراك هدف التعادل.

بعد الهدف ضغط لاعبو الدنمارك داخل وسط ملعب كرواتيا، وسط محاولات لإيجاد ثغرة في دفاعات الكرواتية لكن دون أي خطورة، واحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة من مكان خطير، بعد تدخل قوي من الدنماركي زانكا على أنتي ريبيتش، نفذها إيفان بيريسيتش بتسديدة مقوسة مباشرة على المرمى لكن اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ضربة ركنية، نفذها لوكا مودريتش عرضية داخل منطقة الجزاء لكن أبعدها دفاعات منتخب الدنمارك بسهولة، وبعد مرور ربع ساعة استحوذ لاعبو كرواتيا على الكرة، وسط تراجع من لاعبي المنتخب الدنماركي.

وفي الدقيقة 20 سقط ماريو ماندزوكيتش داخل منطقة جزاء منتخب الدنمارك بعد كرة مشتركة من المدافع الدنماركي جوناس كنودسن لكن حكم المباراة لم يحتسب أي خطأ وأشار باستمرار اللعب، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، وسدد كريستيان إريكسن تسديدة قوية من خارج منطقة جزاء منتخب كرواتيا، اصطدمت الكرة بأحد مدافعي فريق الخصم ثم تحولت إلى ركلة ركنية، وسدد إيفان راكيتيش تسديدة قوية من خارج منطقة جزاء منتخب الدنمارك تصدى لها الحارس كاسبر شمايكل بشكل رائع، ومن هجمة خطيرة أطلق إيفان بيريسيتش تسديدة صاروخية، وسط ارتباك من دفاعات الدنمارك في النهاية وصلت الكرة إلى بيريسيتش في قلب منطقة الجزاء لكن مرت محاولته بعيدة من فوق مرمى كاسبر شمايكل.

المنتخب الكرواتي فرض سيطرته على مجريات اللقاء تماما، لكن دون أي تهديد حقيقي على مرمى منتخب الدنمارك، وسط تحضيرات في منتصف الملعب لإيجاد الحلول واختراق الدفاعات الدنماركية التي وقفت بالمرصاد، وحصل ريبيتش على خطأ بعد عرقلة من المدافع الدنماركي هنريك دالسجارد، نفذها لوكا مودريتش عرضية ممتازة داخل منطقة الجزاء استقبلها ديان لوفرين بضربة رأسية خطيرة من على القائم الثاني لكن مرت بجوار القائم الأيسر للحارس، وفي الدقيقة 43 استقبل راكيتيتش كرة عرضية بتسديدة قوية وجدها الحارس في يده، واحتسب الحكم دقيقة وقت بدل ضائع، وبعدها أطلق صافرة نهاية الشوط بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

بداية الشوط الثاني جاءت هادئة من قبل الفريقين، وفي الدقيقة 48 أرسل إيفان بيريسيتش كرة عرضية من الجهة اليمنى في اتجاه ماريو ماندزوكيتش على القائم الثاني لكن طالت الكرة على الأخير وخرجت إلى ضربة مرمى، وانطلق يوسف بولسن في وسط ملعب المنتخب الكرواتي وأرسل تمريرة إلى جوناس كنودسن المنطلق في الجهة اليسرى ثم أرسلها عرضية داخل منطقة الجزاء، وصلت الكرة سهلة في يد الحارس دانييل سوباسيتش، وانحصر اللعب في وسط الملعب دون أي خطورة على المرميين، وانطلق رائعة توماس ديلاني وتوغل داخل منطقة جزاء منتخب كرواتيا من الجانب الأيسر ثم مرر الكرة إلى مارتن بريثويت لكن لم يستقبلها الأخير بشكل غير صحيح وخرجت الكرة إلى ضربة مرمى.

وشهدت الدقيقة 72 أخطر فرص الدنمارك في الشوط الثاني، بعد أن انطلق يوسف بولسن في الجهة اليمنى، وأرسل تمريرة ولا أروع إلى نيكولاي يورجنسن الذي أستقبلها بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء لكن وصلت إلى يد حارس المرمى، بعدها هدأت المباراة نسبيا، وفي الدقيقة 85 ضغط لاعبو المنتخب الكرواتي، وأطلق بيفاريتش تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن اصطدمت الكرة بأحد لاعبي المنتخب الدنمارك ثم تحولت إلى خارج الملعب لركلة ركنية، نفذها لوكا مودريتش عرضية داخل منطقة الجزاء لكن شتتها دفاعات المنتخب الدنماركي بكل سهولة، وأعطى الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع، شهدت تسديدة صاروخية من راكيتيش من خارج منطقة جزاء منتخب الدنمارك لكن مرت كرته بجانب القائم الأيمن بفرق سنتيمترات قليلة، وينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية.

في الشوط الإضافي الأول ضغط لاعبي المنتخب الدنماركي، وسدد توماس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بأحد مدافعي فريق الخصم وتحولت إلى رمية تماس لصالح الدنمارك، وانطلق جوناس كنودسن وراوغ أنتي ريبيتش وتوغل داخل منطقة الجزاء بنجاح وأرسل تمريرة عرضية أبعدها ديان لوفرين في التوقيت المناسب إلى ضربة ركنية، نفذها إريكسن عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكن شتتها دفاعات المنتخب الكرواتي بسهولة، وحاول لاعبو كرواتيا امتصاص لاعبي الدنمارك، بعدة تمريرات في وسط الملعب، واحتسب الحكم دقيقة وقت بدل ضائع، لينتهي الشوط الأول الإضافي بنفس نتيجة الوقت الإضافي.

منتخب الدنمارك بدأ الشوط الإضافي الثاني بتسديدة قوية من ماتيو كوفاسيتش لكنها اصطدمت في الدفاع وارتدت بعدا عن الخطورة، وسدد بيوني سيستو كرة قوية من على حدود منطقة جزاء منتخب كرواتيا، ومرت بجانب القائم الأيسر للحارس، وأرسل جوسيب بيفاريتش كرة مقوسة من الجهة اليسرى داخل منطقة جزاء الدنمارك، أبعدها الدفاع عن مناطق الخطورة. لكن تغطية متواجدة من دفاعات الخصم، وفي الدقيقة 114 انطلق ريبيتش وتوغل داخل منطقة الجزاء، وراوغ الحارس الدنماركي، ليتك عرقلته من ماتياس يورجنسن، ويحتسب الحكم ضربة جزاء لمنتخب كرواتيا، نفذها لوكا مودريتش وتصدى لها كاسبر شمايكل ببراعة، بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب ليطلق الحكم صافرة نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء.

أهدر كريستيان اريكسن الركلة الأولى للدنمارك، وأضاع ميلان باديلي لكرواتيا، وسجل سيمون كيير، وعادل اندريه كراماريتش لمنتخب الناريون، وتقدم مايكل كرون للدنمارك، وعادل مودريتش لكرواتيا، وأضاع لاسي شوني، ويهدر جوسيب بيفاريتش لكرواتيا، وأضاع نيكولاي يورجنسن، وسجل إيفان راكيتيتش ركلة الفوز لمنتخب كرواتيا.

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