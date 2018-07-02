كأس العالم.. شمايكل رجل مواجهة كرواتيا والدنمارك

كتب: علي الزيني

حصد الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل، جائزة أفضل لاعب فى مواجهة منتخب بلاده ونظيره الكرواتي، والتي حسمها الأخير لصالحه، بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب على ملعب نيزني نوفغورود، ضمن مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس العالم ، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، حيث بادر المنتخب الدنماركي بالتسجيل في الدقيقة الأولى عن طريق يورجنسن وتعادل ماندزوكيتش للمنتخب الكرواتي في الدقيقة الرابعة وفشل الفريقان في إحراز أهداف على مدار الوقت الأصلي والإضافي من المباراة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح ويفوز بها المنتخب الكرواتي.

وتصدى شمايكل لـ5 كرات خلال اللقاء، أهمها ركلة الجزاء التي احتسبت ضد فريقه قبل 6 دقائق من نهاية الوقت الإضافي الثاني، كما أنقذ نجل بيتر شمايكل ركلتي ترجيح، لكن فريقه خسر في النهاية.

وأهدر كريستيان أريكسن الركلة الأولى للدنمارك، وأضاع ميلان باديلي لكرواتيا، وسجل سيمون كيير، وعادل أندريه كراماريتش لمنتخب الناريون، وتقدم مايكل كرون للدنمارك، وعادل مودريتش لكرواتيا، وأضاع لاسي شوني، ويهدر جوسيب بيفاريتش لكرواتيا، وأضاع نيكولاي يورجنسن، وسجل إيفان راكيتيتش ركلة الفوز لمنتخب كرواتيا.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب كرواتيا مع نظيره الروسى فى الدور ربع النهائى لبطولة كأس العالم.

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