تشيرتشوف: نحن لا نختار منافسينا كل ما علينا هو أن نؤدي بشكل جيد

اعترف ستانيسلاف تشيرتشوف، المدير الفني للمنتخب الروسي، أن منتخب الماتدور الإسباني أفضل من فريقه في في عدة نقاط كثيرة، مشيرا إلى حزنه لخروج صديقه هييرو من بطولة كأس العالم 2018.

وقال تشيرتشوف، في المؤتمر صحفي عقب المباراة، "شعوري الآن عادي، نفكر بكل بساطة في المباراة المقبلة، عملنا بشكل جيد، ونجحنا في تحقيق شيء مهم للكرة الروسية".

وأضاف المدير الفني للدب الروسي "تحدثت مع كل لاعب بصفة فردية، وشرحت له مهامه بكل وضوح، وإذا لم يفهم اللاعبون ما أقوله، لن ينفذوه، لكني أثق بأن لاعبي فريقي أذكياء".

وأردف ستانيسلاف تشيرتشوف "سنريح لاعبي الفريق، خصوصا أننا لعبنا 120 دقيقة، الجهاز الطبي سيعمل على سرعة الاستشفاء، لكي نكون جاهزين لمباراة ربع النهائي".

وعن المنافس الذي يفضل مواجهته في الدور المقبل، رد تشيرتشوف "لم نختر إسبانيا، واليوم فزنا عليها، نحن لا نختار منافسينا، كل ما علينا هو أن نؤدي بشكل جيد داخل الملعب".

وعن خروج أرتيم دزيوبا في الدقيقة 65، قال تشيرتشوف "أرى أن التغيير كان مهما، لأن الإسبان هاجموا بشراسة، واستحوذوا على الكرة".

وتأهل المنتخب الروسي لدور الربع نهائي من المونديال على حساب نظيره الإسباني بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

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