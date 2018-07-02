مدرب المنتخب الإسباني يكشف أسباب وداع المونديال

أوضح فرناندو هييرو، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، السبب وراء عدم الدفع بأندرياس إنييستا ضمن التشكيل الأساسي لمباراة روسيا في دور الـ16 من كأس العالم 2018.

وقال هييرو، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "تركت إنييستا على دكة البدلاء، لأني أعرف ما كان يتطلبه اللقاء، هو أحد أعظم اللاعبين في المنتخب، تحدثت معه عن هذا الأمر قبل المباراة، وكنا نعلم أن اللقاء قد يطول لأكثر من 90 دقيقة، هو شارك ويستحق العلامة الكاملة بعد أدائه، وأود أن أشكره على ما قدمه".

وأضاف هييرو "نشعر مثل كل الإسبان بالحزن، جئنا هنا من أجل الفوز، ولعبنا بشكل جيد، لكننا خرجنا بركلات الترجيح، قلت للاعبين إنها مباراة بكأس العالم، وقمت بشد أزرهم".

وواصل المدرب الإسباني "كانت مباراة صعبة، تقدمنا لكن لم نحافظ على التقدم، لا يمكنني أن ألوم أحدا، كل اللاعبين الـ15 أدوا ما عليهم، تدربوا بشكل رائع، وعملوا بشكل جماعي لم أره من قبل، خلقنا فرصا لكن لم نوفق، وفي أوقات مثل هذه، كان يجب أن نكون فعالين على المرمى".

وودع المنتخب الإسباني المونديال بعد الخسارة على يد روسيا بنتيجة 3-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

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