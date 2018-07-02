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وزير الداخلية الألماني يستقيل بعد خلافات مع ميركل بشأن ملف الهجرة

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

وزير الداخلية الألماني يستقيل بعد خلافات مع ميركل بشأن ملف الهجرة

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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