المالكي يدعو الدول الإفريقية للتضامن مع الشعب الفلسطيني

طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس محمود عباس في الدورة 31 من قمة الإتحاد الإفريقي ب نواكشوط، الدول الإفريقية لمراجعة علاقاتها مع إسرائيل.

وناشد المالكي الحاضرين في القمة بضرورة تعزيز الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني وقيادته، “لاستكمال مسيرة الحرية والاستقلال الوطني وضمان قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية”.

واعتبر أن القضية الفلسطينية هي “أساس رئيسي لتحقيق حالة الأمن والسلام في المنطقة والعالم”، مؤكدا على “رفض القيادة الفلسطينية لأي مخططات تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني”.

ودعا وزير الخارجية الفلسطيني القادة الأفارقة “للعمل مع كافة الأطراف الدولية لملاحقة ومحاسبة إسرائيل، ومراجعة علاقات دولهم معها، تماشيا مع مبادئ وميثاق الاتحاد الإفريقي، والتي تنبذ وتدين النظم الاستعمارية والعنصرية”.

كما جدد مساندة فلسطين لكافة مطالب القارة الإفريقية، بإعادة تشكيل مجلس الأمن الدولي، وضمان تمثيل القارة السمراء تمثيلا عادلا، في إطار ترسيخ العدالة الدولية.

