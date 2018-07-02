الاتحاد الإفريقي يشكل لجنة لاسترداد الأموال المنهوبة في القارة السمراء

أعلن الرئيس النيجيري محمدو بوهاري، أن الاتحاد الإفريقي قرر تشكيل لجنة للمتابعة واسترداد الأموال المنهوبة في إفريقيا، والمهربة إلى الخارج، والتي تقدر بـ 100 مليار دولار.

وقال بوهاري في خطاب ألقاه مساء اليوم الأحد، في قمة على هامش الدورة الـ 31 للاتحاد الإفريقي، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إن اللجنة ستتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها وخاصة في مجال نقل الخبرة والتجربة واستعادة الأموال المهربة وكافة الموجودات المسروقة للدول الإفريقية في الخارج.

وأضاف أن الأموال التي تم تهريبها إلى خارج القارة الإفريقية بطرق غير قانونية سيتم استعادتها، وأن الاتحاد الإفريقي "مصمم على كسب الحرب على الفساد ووقف استنزاف ثروات الشعوب الإفريقية عن طريق الفساد".

ويرأس بوهاري لجنة عينها الاتحاد الإفريقي لتضع آلية لتخليص إفريقيا من الفساد وقدم اليوم تقريرا نال إعجاب الزعماء الأفارقة الذين أشادوا به خلال جلسة خاصة للنقاش.

واعترف بوهاري في تقريره، بأن الفساد يعيق بلوغ إفريقيا لطموحاتها ولأجندة الأمم المتحدة للتنمية.

وقال إن إفريقيا ستنظم حوارا تفاعليا مع الشباب ومع الأمم المتحدة على هامش الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة حول محاربة الفساد، وقد وضع الاتحاد الإفريقي شعار "الانتصار على الفساد" لقمة نواكشوط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا