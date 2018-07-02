إصابة 4 جنود فرنسيين بجروح في هجوم إرهابي بمالي

أصيب أربعة جنود فرنسيين بجروح في هجوم "إرهابي" استهدفهم أمس الأحد، في غاو، كبرى مدن شمال مالي، وأوقع أيضا أربعة قتلى و23 جريحا في صفوف المدنيين، بحسب ما أعلنت مصادر فرنسية ومالية.

وقالت رئاسة الأركان الفرنسية لوكالة فرانس برس، إن الهجوم استهدف دورية لقوة برخان البالغ عديدها أربعة آلاف جندي فرنسي، وأسفر عن إصابة أربعة من عناصرها بجروح، إضافة إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة حوالي 20 مدنيا آخرين بجروح.

من جهتها أعلنت السلطات المالية نقلا عن مصادر طبية، أن الحصيلة المؤقتة للهجوم هي أربعة قتلى و23 جريحا في صفوف المدنيين.

وبحسب مصدر عسكري غربي فإن "جنودا فرنسيين من قوة برخان تعرضوا الأحد، لكمين نصبه إرهابيون عند الطريق المؤدية إلى بوريم"، وأكد هذه المعلومة مصدر عسكري مالي.

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