مقتل 10 جنود وفقدان 4 في هجوم لـ “بوكو حرام” جنوب شرقي النيجر 

لقي ما لا يقل عن عشرة جنود مصرعهم بينما فقد أربعة آخرون، اليوم الاثنين 2 يوليو/تموز، في هجوم لمسلحي “بوكو حرام” المتطرفة على موقع عسكري في جنوب شرقي النيجر، وفقا لما نقلت وكالة “فرانس برس” بالإشارة إلى وزارة الدفاع في البلاد.

وقال عبد العزيز توري المتحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة “فرانس برس”: “وفقا لبيانات أولية قتل عشرة أشخاص وفقد أربعة وأصيب ثلاثة”، ويشار إلى أن الهجوم وقع بالقرب من الحدود مع نيجيريا.

يذكر أن جماعة “بوكو حرام” تنشط في شمال شرق نيجيريا، وهي تعارض النموذج الغربي في التعليم، وتسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، من وجهة نظرها، في جميع أنحاء البلاد.

وتقوم النيجر والكاميرون وتشاد بتنفيذ عمليات عسكرية ضد الجماعة، التي ترد بهجمات إرهابية موقعة العديد من الضحايا، ووفقا لمنظمات حقوق الإنسان، قُتل حوالي 20 ألف شخص في أعمال عنف تتعلق بمقاتلي “بوكو حرام” لمدة ثماني سنوات.

