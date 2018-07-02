اخبار

بالفيديو .. سرية شهداء عين مارة تلقي القبض على أحد المخربين يقوم بتشويه سمعة القوات المسلحة

تم النشر منذُ 20 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

درنة 02 يوليو 2018 (وال)- تمكنت  سرية الشهداء ” عين مارة “؛ من إلقاء القبض على شخص يقوم بحرق منازل المواطنين، ومنازل تنظيم داعش الإرهابي بعد تحرير القوات المسلحة مدينة درنة .

وأعترف المخرب – في تسجيل الفيديو – أنه يقوم بحرق المنازل بعد تحريرها، لغرض تشويه صورة القوات المسلحة العربية الليبية لدى المواطنين،  لاتهام القوات المسلحة هي من تقوم بحرق المنازل وسرقتها .

يُشار إلى أن هناك حمله إعلامية ممنهجة تشنها قنوات وصفحات وهمية، لتشويه صورة التضحيات التي قامت بها القوات المسلحة في تحرير البلاد من الإرهاب . (وال – درنة ) ر إ / س ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك