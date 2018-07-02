بالفيديو .. سرية شهداء عين مارة تلقي القبض على أحد المخربين يقوم بتشويه سمعة القوات المسلحة

درنة 02 يوليو 2018 (وال)- تمكنت سرية الشهداء ” عين مارة “؛ من إلقاء القبض على شخص يقوم بحرق منازل المواطنين، ومنازل تنظيم داعش الإرهابي بعد تحرير القوات المسلحة مدينة درنة .

وأعترف المخرب – في تسجيل الفيديو – أنه يقوم بحرق المنازل بعد تحريرها، لغرض تشويه صورة القوات المسلحة العربية الليبية لدى المواطنين، لاتهام القوات المسلحة هي من تقوم بحرق المنازل وسرقتها .

يُشار إلى أن هناك حمله إعلامية ممنهجة تشنها قنوات وصفحات وهمية، لتشويه صورة التضحيات التي قامت بها القوات المسلحة في تحرير البلاد من الإرهاب . (وال – درنة ) ر إ / س ع/ ر ت

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