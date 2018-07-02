إحباط مخطط إرهابي لـالقاعدة في ولاية كليفلاند الأمريكية

قالت متحدثة باسم مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) اليوم الإثنين إن مسئولين عن إنفاذ القانون اعتقلوا شخصا متهما بمحاولة المساعدة في مخطط لمنظمة إرهابية أجنبية لشن هجوم في وسط مدينة كليفلاند بولاية أوهايو في عيد الاستقلال الذي يوافق الرابع من يوليو.

وأحجمت المتحدثة عن الإدلاء بتفاصيل إضافية قبل مؤتمر صحفي يُعقد الساعة 9:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتقام عروض للألعاب النارية في وسط كليفلاند والكثير من المدن الأمريكية الأخرى في كل عام للاحتفال بعطلة الرابع من يوليو تموز. وعادة ما يتم تشديد إجراءات الأمن في المدن حول الفعاليات الاحتفالية الكبيرة.

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