إيطاليا تعتزم التبرع بمزيد من السفن لتعزيز قدرات خفر السواحل الليبي

أعلنت الحكومة الإيطالية، مساء أمس الإثنين، أنها ستتبرع بمزيد من السفن لمساعدة خفر السواحل الليبي في اعتراض المهاجرين الذين يتجهون إلى أوروبا عبر البحر.

وقال بيان حكومي بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن السفن ستأتي من الأسطول الحالي لخفر السواحل وشرطة الجرائم المالية والجمركية في إيطاليا المعروفة باسم "جوارديا دي فينانزا".

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، عن وزير النقل والبنية التحتية دانيلو تونينيلي، قوله، إن ليبيا ستحصل على 12 سفينة، من بينها 10 من خفر السواحل.

وتلقى خفر السواحل الليبي بالفعل أربع وحدات بحرية من إيطاليا العام الماضي، بجانب التمويل والتدريب، لكن موارده ماتزال غير كافية إلى حد كبير.

وتتبع الحكومة الإيطالية الجديدة سياسات صارمة ضد الهجرة وتريد إعادة المهاجرين الذين تم اعتراضهم في البحر المتوسط إلى ليبيا، بدلاً من نقلهم إلى أوروبا.

ولا يسمح وزير الداخلية ماتيو سالفيني للسفن التي تديرها المؤسسات الخيرية بنقل المهاجرين إلى المواني الإيطالية، ورفض الأقوال التي تشير إلى أن المهاجرين الذين عادوا إلى ليبيا يواجهون خطر التعذيب وسوء المعاملة ووصفها بأنها "أكاذيب".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا