وفاة طفلة بعد حادث طعن بمجمع سكني للاجئين بولاية إيداهو الأمريكية

قالت الشرطة في بويز بولاية إيداهو الأمريكية، يوم الإثنين، إن طفلة في الثالثة من عمرها، كانت بين تسعة أشخاص، تعرضوا للطعن خلال مطلع الأسبوع في مجمع سكني يضم العديد من اللاجئين، لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجروحها.

وتم طعن الطفلة خلال حفل عيد ميلادها، حسبما قال ضابط شرطة من بويز، وكانت الطفلة وخمسة أطفال آخرين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاما من بين تسعة أشخاص طعنوا مساء السبت، وقالت الشرطة إن جميع الضحايا من سوريا وإثيوبيا والعراق.

وتم القبض على تيمي كينر 30 عاما، بعد محاولته الفرار من المكان، واتهم الرجل، وهو من كاليفورنيا، يوم الأحد، بتسع تهم تتعلق بـ "الاعتداء البدني الشديد"، وست تهم بإلحاق إصابة بطفل.

وأضاف ممثلو الادعاء أمس الإثنين، تهمة القتل بعد وفاة الطفلة 3 سنوات، حسبما أفادت صحيفة "إيداهو ستيتسمان".

وقالت الشرطة، إن كينر ليس لاجئًا، ولم تكشف عن هوية الطفلة التي لقيت حتفها.

وقالت الصحيفة، إن سبع من الضحايا مازالوا في المستشفى والكثير منهم مصابون بجروح خطيرة.

وليس لدى المحققين أدلة تثبت أن الهجوم كان جريمة كراهية، لكنهم لم يستبعدوا هذه الإمكانية مع استمرار التحقيق، حسبما قالت الشرطة.

وقالت الشرطة، إن كينر كان يقيم مع شخص يعيش في مجمع سكني يقصده أشخاص منخفضو الدخل، لكن ذلك الشخص طلب منه يوم الجمعة، والجيران الآخرون المغادرة بسبب مخاوف بشأن سلوكه.

وبعد مغادرته، قالت الشرطة إنه عاد إلى المجمع السكني يوم السبت، وبدأ في مهاجمة الأطفال أثناء حفل في الهواء الطلق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا