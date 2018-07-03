ريال مدريد عن ضم نيمار: لم نقدم أي عرض إلى باريس سان جيرمان

أصدر ريال مدريد الإسباني بيانًا رسميًا ينفي خلاله ما تردد خلال الساعات الماضية حول تقدم النادي بعرض إلى باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت صحيفة "آس" نقلت عن قناة "TVE" الإسبانية تقدم ريال مدريد بعرض يُقدر بـ310 ملايين يورو إلى باريس سان جيرمان لضم نيمار.

وقال النادي في البيان عبر موقعه الرسمي: "تلك المعلومات خاطئة تمامًا، لم تقدم أي عرض إلى باريس سان جيرمان أو اللاعب".

وأضاف: "نشعر بالدهشة تجاه قدرة التليفزيون العام الإسباني على بث معلومات كاذبة دون التحقق من صحة المعلومات مع أي من الطرفين، والتي كن من الممكن نفيها بسهولة".

وكان قد ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن الريال عرض 310 ملايين يورو، على باريس سان جيرمان، لضم البرازيلي، هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة، أن النادي الباريسي لم يرد على عرض الفريق الملكي سواء بالقبول أو الرفض.

وأشارت الصحيفة إلى أن حامل لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي، سيعرض على نيمار عقدا لمدة 7 سنوات، حال موافقة باريس على بيعه مقابل 45 مليون يورو سنويا.

وكان نيمار قد انتقل لصفوف باريس سان جيرمان، قادما من برشلونة، في الصيف الماضي، مقابل 222 مليون يورو.

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