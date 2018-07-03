المحكمة العليا في إيطاليا تؤيد إسقاط دعوى فساد ضد برلسكوني

أيدت المحكمة العليا في إيطاليا أمس الإثنين إسقاط دعوى فساد سياسي ضد رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، بالتقادم.

وحوكم برلسكوني "81 عاما" بتهمة تقديم رشوة لسيناتور معارض في 2006 – 2007 في إطار مخطط لإسقاط حكومة يسار الوسط بزعامة منافسه في ذلك الوقت رومانو برودي.

وكانت محكمة النقض قد أيدت حكما أصدرته محكمة استئناف أدنى، بعد أن وجدت العام الماضي أن الكثير من الوقت قد مضى لاستئناف الإجراءات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وفي حكم ابتدائي صدر في عام 2015، حُكم على برلسكوني بالسجن لمدة ثلاث سنوات. ولكن في إيطاليا لا يتم تنفيذ أحكام الإدانة ما لم يتم استنفاد جميع الطعون.

وهذا يعني أنه بالنسبة لجميع الجرائم، باستثناء الجرائم الأكثر خطورة ، يمكن رفض القضايا في المحاكم في حالة عدم اكتمال الإجراءات في إطار زمني محدد.

وبدأ القضاة التحقيق مع برلسكوني في عام 2013 ، بعدما تبين أن السيناتور سيرجيو دي جريجوريو يمتلك مبلغ 3 مليون يورو (5ر3 مليون دولار) كان قد حصل عليها بطريقة غير قانونية من رئيس الوزراء الأسبق.

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