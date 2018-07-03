الإعصار برابيرون يهدد عدة مناطق في اليابان

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الإعصار "برابيرون" يقترب، اليوم الثلاثاء، من جزيرة كيوشو اليابانية مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية على منطقة شاسعة من غربي اليابان.

وحذرت الهيئة، من انهيارات طينية وارتفاع منسوب مياه الأنهار مع اقتراب الإعصار، وهو السابع هذا الموسم، من شمال كيوشو.

وأضافت الهيئة، أن الإعصار قد يؤدي أيضا إلى أمواج بارتفاع 8 إلى 9 أمتار حول كيوشو.

وقالت الوكالة، إنه حتى العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش) كانت عين الإعصار على بعد 70 كيلومترا جنوب غربي جزيرة فوكو، واتجهت شمالا بسرعة 20 كيلومترا في الساعة مع سرعة قصوى للرياح بلغت 126 كيلومترا في الساعة وعواصف بسرعة 180 كيلومترا في الساعة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن العاصفة تسببت بالفعل في أمطار غزيرة ببعض المناطق في كيوشو حيث تساقطت أمطار منسوبها 50 ملليمترا في الساعة حتى الساعة الثامنة صباحا في مدينة كيريشيما.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع هطول أمطار يصل منسوبها الى 400 ملليمتر على جزيرة شيكوكو في الجنوب الغربي.

وقبل عام، قتل العشرات عندما تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات طينية في شمال كيوشو.

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