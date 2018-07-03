البشير: السودان جعل للزراعة في المناطق الأكثر فقرا أهمية قصوى

الخرطوم 03 يوليو 2018 (وال) – قال الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الثلاثاء إن بلاده أولت مخاطر التصحر والجفاف تأثيرات التغيرات المناخية “جل اهتمامها”.

وأضاف الرئيس السوداني أمام مؤتمر القمة الرابع لرؤساء دول وحكومات السياج الأفريقي الأخضر بموريتانيا، أن السودان جعل للزراعة في المناطق الأكثر فقرا أهمية قصوى.

وأوضح البشير تخصيص السودان لأكثر من 10 % من الناتج القومي الإجمالي للدولة في القطاع الزراعي.

وتابع البشير أقمنا السدود ومشاريع حصاد المياه، وشبكات الكهرباء والطرق الزراعية، بنسبة فاقت تلك النسبة التي اتفق عليها الزعماء والقادة الأفارقة، وضمنها إعلان “مابوتو” في عام 2003 بتخصيص 10% من الناتج القومي الإجمالي للزراعة”.

الجدير بالذكر أن أماكن كثيرة فى السودان تتعرض لمخاطر الجفاف المتكرر والتصحر والتغيرات المناخية. ودفع ذلك السودان إلى إنشاء شبكة مراصد أحوال جوية ومحطات بحوث متخصصة في مجال التصحر والجفاف. (وال – الخرطوم) هــ ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال