الإمارات تنظم مؤتمرا عربيا لدعم السودان اقتصاديا

كشف سفير دولة الإمارات العربية بالخرطوم، محمد بن حمد الجنيبي، انعقاد مؤتمر عربي لدعم السودان في عدد من المجالات على رأسها البنوك والنقد الأجنبي والوقود قريبا بالإمارات.

وأكد خلال لقائه وزير النفط السوداني أزهرى عبد القادر، أمس بالخرطوم، أن ما يتأثر به السودان من ظروف اقتصادية تتأثر بها الدول العربية وحتى الغربية لما يقدمه السودان من خدمة في الحد من الهجرة غير الشرعية عبر أراضيه، وفقا لصحيفة الصيحة السودانية.

وأوضح أن السودان أول بلد اعترف بالإمارات العربية المتحدة وأول بلد زارها الشيخ زايد بعد اتحاد الإمارات، مؤكداً أن السودانيين لهم بصمات واضحة في الإمارات العربية المتحدة على مستوى البلديات والتخطيط والنفط وتربطهم بالإمارات علاقات طيبة.

وقدم السفير دعوة لوزير النفط من نظيره الإماراتى للمشاركة فى مؤتمر “أبو ظبى” الدولى للطاقة المنعقد بـ”أبوظبى” فى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبدوره أكد زوير النفط والغاز السوداني، سعي بلاده إلى حل مشكلة الوقود جذريا بالاعتماد على استخراج ما في باطن الأرض من بترول والتي وصفها بالثروات الضخمة.

وأشاد بقرار الـ”أوفاك” الأمريكي والذي من شأنه أن يعمل على خلق بيئة طيبة تنعكس على صناعة النفط بالبلاد مؤكدا وصول شركة “بيكر” الأمركية التي تعمل في خدمات النفط إلى أرض الواقع بالسودان.

