ترامب يتهم أوباما بمنح 2500 إيراني الجنسية الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على موقع تويتر إن “إدارة أوباما منحت الجنسية الأمريكية، خلال فترة المفاوضات على الاتفاق الإيراني السيء، لـ2500 إيراني، بمن فيهم مسؤولين حكوميين. كم كان ذلك كبيرا وسيئا؟”

يذكر أن ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

وقال ترامب في كلمة متلفزة، “بعد استشاراتي مع قادة المنطقة والعالم استنتجت أنّه لا يمكننا عبر هذا الاتفاق منع إيران من الحصول على القنبلة”، مضيفاً “أعلن انسحابي من الاتفاق النووي”.

