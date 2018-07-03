الاتحاد الأوروبي يستجيب لضغوط اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بشأن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في طرابلس

روما 03 يوليو 2018 (وال) – أعلنت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي لن ينظم مطلقا عمليات إعادة لمهاجرين إلى ليبيا أو إرسالهم على متن سفن أوروبية إلى الشواطئ الليبية، وذلك انطلاقاً من القيم الأوروبية والقوانين الدولية والأوروبية .

وقالت الناطقة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، ناتاشا برتود – بحسب وكالة آكي الإسطالية – نحن ندرك جيداً الوضع اللاإنساني للعديد من المهاجرين في ليبيا”، حيث “تعمل الأمم المتحدة على تحسين أوضاعهم، كما أن هناك آلية عبور طارئة لإجلاء هؤلاء الأشخاص من ليبيا .

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا قد أبدت في وقت سابق انزعاجها واستنكارها الشديدين حيال تصريح رئيس البرلمان الأوروبى أنطونيو تايانى بشأن نفيه لعدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في العاصمة طرابلس.

وأعربت اللجنة في بيان عن رفضها الكامل لهذه التصريحات المنافية لحقيقة الواقع فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، وكذلك الانتهاكات والجرائم اللإنسانية التي ترتكب بحق المهاجرين واللاجئين في طرابلس . (وال – روما) ع ع

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