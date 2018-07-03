الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في معارك شرق صنعاء

تمكنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، من تحرير مواقع جديدة من قبضة مسلحي الحوثيين في مديرية نهم شرق صنعاء.

وذكر بيان للقوات المسلحة، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف العربي، تمكنت من تحرير مواقع جديدة في جبهة نهم، بعد معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية ألحقت بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".

وأضاف البيان، أن قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربي شنت هجومًا واسعاً، من عدة محاور، على مواقع تتمركز فيها الميليشيات في منطقة ميسرة، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع المهمة، ومنها، "جبال النهود وقرية المدفون وسلسلة جبال الرباح والمواقع المجاورة لتبة صالح المطلة على وادي محلي".

وأوضح البيان، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بثلاث غارات تجمعات وتعزيزات للميليشيات، حيث أسفرت الغارات عن تدمير دوريات قتالية وعربة بي ام بي غرب موقع البياض، "ما أدى إلى مقتل من كانوا على متنها".

وبحسب البيان، لا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة، في حين لم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه المعارك حتى الآن.

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