المتوسط:

فرقت قوات الجيش الإسرائيلي مسيرة نسائية انطلقت صوب مخيم العودة، قرب السياج الحدودي شرق مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “أصيبت 25 سيدة فلسطينية جراء قمع قوات الاحتلال لهن باستخدام الغاز المسيل للدموع عند الحدود الشرقية لقطاع غزة”.

وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي وابلا من الرصاص والغاز المسيل للدموع تجاه مخيم العودة الذي أقامته اللجنة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

ورفعت النساء في التظاهرة الأعلام الفلسطينية وصور القتلى الفلسطينيين الذين فارقوا الحياة أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة.

وطالبت النساء المشاركات برفع الحصار عن قطاع غزة والاستمرار في مسيرات العودة التي تنطلق أسبوعيا.

وشددت المشاركات على أهمية الوحدة الوطنية وتحقيق اختراق في ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.

يذكر أن مسيرات العودة انطلقت يوم الثلاثين من آذار الماضي الذي يأتي بالتزامن مع يوم الأرض الذي يحيه الفلسطينيون كل عام وقد فاق عدد القتلى الفلسطينيين منذ يوم الأرض حتى أمس ما يربو على 135 قتيل وفاق عدد الجرحى 15 ألف جريح.

The post الإحتلال يفرق مظاهرة لفلسطينيات بالغاز المسيل للدموع شرق غزة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية