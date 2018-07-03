عضو بمجلس النواب يطالب بالتحقيق مع الكبير لاتهامه ببيع مليارات من النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون

ايوان ليبيا – وكالات :

طالب عضو مجلس النواب، علي السعيدي، اليوم، النائب العام، بالتحقيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس، والمتحالفين معه، وإيقاف ما وصفه بتهريب النقد الأجنبي وبيعه خارج ليبيا.

وقال السعيدي إن الصديق الكبير يسعى إلى بيع 25 مليار دولار أمريكي خارج البلاد كخطوة أولى، وذلك من أصل 80 مليار دولار أمريكي، موضحا أنه يعتزم بيعها بسعر أربعة دنانير ونصف، مخالفا بذلك سعر الصرف الرسمي المعتمد لدى المصرف المركزي.

وأكد النائب السعيدي أن هذه الخطوة تعد مخالفة صريحة لأحكام القوانين المصرفية، وقانون مصرف ليبيا المركزي، متهما لجنة مجلس الدولة الاستشاري، والمجلس الرئاسي بالتواطؤ تجاه هذه المخالفات، محملا إياهم كامل المسؤولية حسبما جاء في التصريح.

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