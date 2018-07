كارثة فوق الخليج… لماذا أسقط الأمريكيون طائرة ركاب إيرانية

المتوسط:

وقع أحد أكبر الحوادث في تاريخ الطيران العالمي فوق الخليج العربي منذ 30 سنة، يوم 3 تموز/يوليو من عام 1988، وراح ضحيته 290 راكبا، بينهم 66 طفلا و16 شخصا من أفراد الطاقم.

وكانت الطراد “فينسينز”، التابع للقوات البحرية الأمريكية، قد أسقط الطائرة الإيرانية “إيرباص أ300بي2” بواسطة صواريخ مضادة للطائرات. ولقي جميع من كان على متن الطائرة مصرعهم. وتتناول “سبوتنيك” في هذه المقال أسباب هذه المأساة.

وكانت الطائرة في ذلك اليوم، تنفذ الرحلة رقم 655 من طهران إلى دبي. ويتخلل الرحلة الهبوط في مطار بندر عباس، حيث توجد أيضا قاعدة جوية عسكرية إيرانية. وكانت الطائرة، مجهزة بجهاز إرسال مستجيب مدني وحلقت عبر الممر الجوي الدولي المعترف به. وتستغرق الرحلة عبر الخليج العربي عادة حولي 30 دقيقة.

وأصاب صاروخان مضادان للطائرات، أطلقا من على متن “فينسينز”، الطائرة على ارتفاع 4 آلاف متر. وقسم الانفجار الطائرة إلى جزأين. لم يكن هناك فرصة للركاب للبقاء على قيد الحياة.

ووفقا لتقرير الحكومة الأمريكية فإن طاقم السفينة حدد طائرة “إيرباص” المدنية، على أنها المقاتلة الإيرانية “إف-14”.

وبرر البحارة فعلتهم بأن طاقم الطائرة لم يستجب إلى المطالب المتكررة بتغيير المسار، لكنهم أخفوا حقيقة محاولة الاتصال مع الطائرة المدنية عبر تردد لاسلكي عسكري، غير مألوف للطائرة.

ووفقا للخبير العسكري يوري ليامين فإن إيران والولايات المتحدة كانت في ذلك الحين على شفا حرب. فقد قال ليامين: “كان الوضع متوتر في المنطقة. وكان السفن الحربية الأمريكية في حالة تأهب قتالي مستمر. وقد هاجمت الولايات المتحدة مرارا السفن الإيرانية خلال السنوات الأخيرة من الحرب الإيرانية العراقية. وقام الأمريكيون بإغراق عدة زوارق وتدمير منصات نفطية إيرانية، كما ألحقوا الضرر بفرقاطة حربية”.

وأضاف ليامين “فعلوا ذلك عمدا. أرادوا القول لإيران إنهم سيسقطون أي طائرات، حتى المدنية، في حال اعتبروها تهديدا لسفنهم. وكان ذلك عنصرا آخر للضغط العسكري. وخشيت إيران بعد الكارثة وقوع اشتباكات واسعة النطاق مع الولايات المتحدة. ما أدى إلى قرار إنهاء الحرب مع العراق. إذ أن إيران لن تستطيع القتال على جبهتين، وسيكون ذلك انتحارا”.

