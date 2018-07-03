هولندا تعتقل إرهابيّين عقب عودتهما من تركيا

أمستردام –العنوان

اعتقلت السلطات الهولندية اليوم الثلاثاء شخصين يشتبه في أنهما مقاتلان إرهابيين وذلك لدى عودتهما من تركيا حيث أدينا بممارسة أنشطة مرتبطة بالإرهاب، بحسب ما أعلنت النيابة العامة.

وقالت النيابة العامة في بيان أن المواطنين “اعتقلا لدى وصولهما إلى مطار شيبهول”.

وكان الهولنديان أوقفا في 2016 وحكمت محكمة تركية عليهما في مايو بالحبس ست سنوات، بعد عبورهما الحدود السورية عائدين إلى تركيا.

ويشتبه في أن الهولنديين اللذين يبلغان من العمر 23 عاما التحقا بتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في 2014، لكنهما قررا لاحقا العودة إلى هولندا.

وأعلن تلفزيون “نوش” الرسمي الهولندي أنهما “كانا في طريقهما إلى البعثة الدبلوماسية الهولندية عندما أوقفتهما السلطات التركية”.

واستأنف الهولنديان الحكم الصادر بحقهما وأطلق سراحهما بكفالة. وسمح لهما بالسفر إلى هولندا بانتظار بت القضاء التركي بالطعن، لكنهما سيحاكمان بالتزامن أمام القضاء الهولندي، بحسب ما أعلنت النيابة العامة.

وسيمثلان الأسبوع الحالي في جلسة تمهيدية أمام قاض هولندي، بحسب بيان المدعي العام.

وطلبت الحكومة الهولندية اليوم الثلاثاء من السلطات الكردية تسليمها ثلاث نساء محتجزات حاليا في مخيمات في شمال سوريا.

وأوردت محطة نوش أن “النيابة العام تنتظر جوابا من الجانب الكردي”.

ومنذ اندلاع الحرب في سوريا في 2011 غادر 280 شخصا هولندا للالتحاق بمجموعات إرهابية، لا يزال نحو 185 شخصا موجودين في المنطقة، بحسب جهازي الاستخبارات الداخلية والخارجية الهولنديين.

المصدر- أ ف ب

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