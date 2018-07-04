تخلصي من دهون الشفاط بأقل التكاليف وفي 5 دقائق فقط

دهون الشفاط، من أكثر ما يزعج كل ربة منزل، فهو من أكثر الأجهزة الكهربائية التي تتراكم عليها الدهون بشكل مستمر، حيث يساعد في التخلص من الزيوت وشفط روائح الطعام من المطبخ حتى لا تنتشر في باقي أركان المنزل، والكثيرات تغفلن عن تنظيفه، لكنه يؤثر على شكل المطبخ، لذلك احرصي على تنظيفه باستمرار على الأقل مرة أسبوعيًا، ولا داعي لشراء منظفات باهظة الثمن، فالأمر بسيط ويمكنك التخلص من الدهون بأسهل الوصفات المنزلية من مكونات بسيطة، إليك خطوات تنظيفه.

1- فك الشفاط من أصعب المهام التي تواجها ربة المنزل، لكن الأمر سهل، افصلي الكهرباء عن الشفاط، وفكي الجزء الشبكي بمفك، واخرجي مروحة الشفاط.

2- ضعي مروحة الشفاط في طبق كبير، وزعي الدقيق عليها، وتأكدي أنه يغطي كل الأجزاء المتراكم عليها الدهون، وافركي الدقيق على ريش المروحة للتخلص من الدهون المتراكمة عليه، ثم اعيدي تركيب الشفاط ولا تشغليه قبل التأكد من جفافه جيدًا.

3- يمكنك استخدام طريقة أخرى بعد فك الشفاط، فالبيكنج صودا تساعدك أيضًا في التخلص من الدهون، ضعي القليل منها في وعاء به ماء ساخن والصابون السائل، فالبيكنج صودا معروفة بقدرتها على التنظيف وتلميع الأشياء، واعرفي أيضًا من هنا إزاي تتخلصي من دهون البوتجاز بأسهل الطرق.

4- الخل حل مثالي هو الآخر للتخلص من دهون الشفاط، كل ما عليك هو خلط الخل والماء والصابون السائل، واتركي الشفاط في هذا الخليط لمدة 10 دقائق على الأقل، ثم ادعكيه بالسلك أو أي فرشاه خشنة، وستبهرك النتيجة.

5- احضري وعاء به 5 ملاعق من النشادر مع الماء، وبللي الإسفنجة بخليط الماء والنشادر، ونظفي بها الشفاط، فهذه الطريقة تساعدك في التخلص من الدهون بشكل فعال وسريع.

بهذه الخطوات البسيطة تتخلصين من دهون الشفاط دون عناء، أو دفع تكاليف باهظة لشراء مستحضرات تنظيف تحتوي على مواد كيميائية تضر ببشرتك عند التنظيف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا