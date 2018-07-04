وفري فلوس الكريمات.. قشر الموز هيخلصك من الحبوب في أسبوع

الموز غني بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، كما أنه يساعد في التخلص من مشاكل الشعر مثل التقصف والهيشان» ويعالج مشاكل البشرة كذلك وخاصة الحبوب والهالات السوداء.

الفواكه ليست وجبة نأكلها فقط، فهي مفيدة للبشرة وبعضها يساعد على حل مشاكل الشعر، فكثير من مستحضرات التجميل الخاصة بالبشرة تتكون من فاكهة، فهناك غسول للبشرة بالخوخ على سبيل المثال، واسكراب بالمشمش، والموز أيضًا من الفواكه التي تساعدك في حل مشاكل الشعر، فهو غني بالعناصر الغذائية الهامة مثل البوتاسيوم، ومكونات مضادة للجراثيم تساعد في علاج البشرة، كما أنه يخلص الوجه من الزيوت الزائدة، ويمكنك استخدام الموز في العناية ببشرتك من خلال بعض الوصفات الطبيعية، مثل:

1- تحتاج بشرتك للترطيب المستمر، خاصة إذا كانت من النوع الجاف، لذا اخلطي قشور الموز مع صفار البيض، وضعي المزيج على بشرتك لمدة خمس دقائق، ثم اغسليه جيدا، وكرري هذه الوصفة مرة أسبوعيًا للحصول على بشرة ناعمة ومحاربة التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

2- البشرة الحساسة تحتاج لعناية خاصة، فاستخدمي الموز وقشره مع الشوفان، اهرسي الموزة جيدًا واستخدمي الخليط كسكراب على الوجه للتخلص من خلايا الجلد الميتة، وطبقي هذه الوصفة مرة أسبوعيًا للحصول على نتيجة مضمونة.

3- الموز يساعد في التخلص من آثار لدغات الحشرات المختلفة، ويخفف من تهيّج واحمرار الجلد، افركي مكان اللدغة بقشرة الموزة واتركيها دقائق ثم اشطفيها بالماء الفاتر، واعرفي من هنا فوائد قشر الموز لشعرك.

4- الانتفاخات تحت العينين تزعج كل فتاة، ولكن يمكنك التخلص منها بقشور الموز، فضعي شرائح الموز على وجهك، للتخلص من الانتفاخات، لأنه يحتوي على عناصر غذائية مثل البوتاسيوم، ويساعد على ترطيب الوجه ويبرده.

5- مشكلة الحبوب تعاني منها أغلب الفتيات، وبعد استخدام الكثير من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة لا تحصلين على نتيجة مضمونة، ولكن قشر الموز يحتوي على زيوت نباتية ويساعدك في علاج الحبوب، كل ما عليكي هو تدليك بشرتك بالجزء الداخلي من قشر الموز لمدة خمس دقائق يوميًا قبل النوم، ثم اشطفي وجهك في الصباح، وكرري هذه الوصفة يوميًا لمدة أسبوع للتخلص من الحبوب بسرعة.

6- استخدمي الموز مع العسل، كقناع على وجهك للحصول على بشرة صافية، والتخلص من الهالات السوداء وتغذية البشرة، وكرري هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيًا وستشاهدين نتيجة رائعة.

7- حاربي التجاعيد بخلط موزة مع معلقة من زيت الأفوكادو، وضعي العجينة على بشرتك واتركيها لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفي وجهك جيدًا بالماء الفاتر، وكرري هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على نتيجة مضمونة.

8- بشرتك تحتاج للتقشير مرة أسبوعيًا على الأقل، كل ما عليكي فعله هو هرس موزة مع ملعقة شوفان ومعلقة لبن جوز الهند، ضعي الخليط على بشرتك مع التدليك البسيط، واتركي الخليط على بشرتك لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

بهذه الوصفات، يخلصك الموز من مشاكل البشرة، وتحصلين على بشرة ناعمة وتحاربين التجاعيد، ولكن احرصي أيضًا على تناول كميات كبيرة من المياه والخضروات والفاكهة الطازجة، كما عليك الاهتمام بالروتين اليومي للعناية ببشرتك والتخلص من بقايا المكياج بعد يوم شاق من العمل بغسل وجهك بأي غسول تفضليه واحرصي على أن يكون من مواد طبيعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا