لو عندك بطن.. اخسريها في 9 خطوات بسيطة

دهون البطن، من أصعب الأمور التي تواجهها كل فتاة، لأنها تظهر عند ارتداء الملابس، فكثير من الفتيات النحيفات تعانين منها أيضًا، ولكن حل المشكلة بسيط بالاعتماد على التمارين الرياضية.

البطن المشدود والتخلص من الترهلات، حلم كل فتاة، سواء كانت ربة منزل أو أما أو سيدة عاملة، فالبطن من أكثر المناطق التي تظهر فيها زيادة الوزن بشكل سريع، ويكون من الصعب في بعض الحالات التخلص منها بسرعة، فالأمر يحتاج إلى التمارين الرياضية وتنظيم الوجبات الغذائية وشرب كميات كبيرة من المياه للحصول على بطن مشدود، فهي لا ترتبط بالسمنة، فكثير من الفتيات النحيفات تواجهن مشكلة بروز البطن، لذلك يكون الحل شرب المشروبات الحارقة لدهون البطن وإجراء الكثير من التمارين الرياضية، وإليك مجموعة من النصائح:

1- شرب المياه بكميات كبيرة، على الأقل من 7 لـ8 أكواب يوميًا، من الأمور الهامة للتخلص من دهون البطن، فهي تساعد في التخلص من السوائل الزائدة بالجسم، إضافة إلى الابتعاد عن المشروبات الغازية التي بها الكثير من السكر، فهي تسبب انتفاخ البطن.

2- استبدلي المياه العادية، بمياه النكهات، وجربي هذه الوصفة لتخسيس البطن: ضعي شرائح ليمونة بعد عصرها بالماء، ويمكنك وضع مكعبات الثلج، خاصة في فصل الصيف وحرارة الجو، كما يمكنك استبدال الخيار بالليمون وبعض أوراق النعناع الطازجة، واعرفي أيضًا من هنا أخطاء ترتكبينها عند اتباع الرجيم.

3- خصصي وقتا لممارسة الرياضة، فاحجزي في إحدى صالات الجيم القريبة من منزلك، وإذا لم يكن لديك القدرة أو الوقت يمكنك تحميل بعض فيديوهات التمارين الرياضية من اليوتيوب، كما يمكنك المشي يوميًا لمدة 30 دقيقة خلال شرائك طلبات المنزل أو عودتك من العمل.

4- احسبي سعراتك الحرارية من الطعام الذي تتناولينه، ومقارنتها بما يحتاجه جسمك، فهذه خطوة مهمة للحصول على بطن مشدود ومستوٍ، واحرصي على تقليل الدهون في وجباتك والبعد عن المقليات واستبدال المشويات والمسلوق بها.

5- في أثناء جلوسك في العمل أو عند مشاهدة التليفزيون، ابتعدي عن الجلوس في وضع مترهل لأنه يبرز بطنك، اجلسي دائما مشدودة، ويمكنك وضع وسادة خلف ظهرك لتساعدك على الجلوس والحركة للأمام وأنت جالسة.

6- بعض المشروبات تساعدك في التخلص من البطن، منها عصير البطيخ والشاي المثلج بالنعناع، والشاي الأخضر وعصير الأناناس، وعصير التفاح وعصير الطماطم، فاحرصي على تناول أي منها يوميًا فهي تساعد في حرق دهون البطن.

7- احرصي على شرب كوب من القهوة السادة، أو عصير الليمون، أو شاي بالليمون، بعد تناول الأكل بنصف الساعة.

8- تناولي الخل الطبيعي على السلطة والثوم، فهما من الأطعمة التي تحارب الدهون الموجودة في وجباتك، وعليك الابتعاد عن الفاكهة التي تزيد من الدهون في جسمك، ومنها الموز، والأفوكادو، والعنب، والتمر، والشمام، والتين، ويمكنك أن تتناولي منها ولكن احرصي على عدم الإفراط فيها.

9- هناك عدة وصفات تساعدك في التخلص من دهون البطن، فيمكنك خلط الزنجبيل الأخضر مع النعناع، والشاي الأخضر، وقشر الرمان، وضعيها في لتر من الماء المغلي، واشربي منه كل يوم على الريق، كما يمكنك خلط 5 معالق من القهوة مع نصف كوب من الماء الفاتر للحصول على عجينة طرية ومتماسكة، وافركي البطن بها عشر دقائق في حركات دائرية، وتحتاجين إلى تكرار هذه الوصفة كل يوم للحصول على نتيجة مضمونة، كما يمكنك استخدام خليط الكمون لتنحيف البطن، عن طريق نقع كمية قليلة منه في كوب من الماء المغلي، وأضيفي له قطع الليمون، واتركيه لمدة 12 ساعة، ثمّ اشربي كوبا منه على الريق.

بهذه الوصفات تحصلين على بطن مشدود بدون الترهلات، فالأمر بسيط، فقط التزمي بشرب المياه والابتعاد عن المشروبات الغازية، ومارسي التمارين الرياضية أو رياضة المشي 30 دقيقة يوميًا، والتزمي بتناول المشروبات الحارقة للدهون، أهمها القرفة والزنجبيل التي يمكنك تناول 3 أكواب منها يوميًا للتخلص من دهون البطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا