كأس العالم| سويسرا تفوز بـالأرقام.. والسويد تخطف بطاقة التأهل

كتب: علي الزيني

نجح منتخب السويد الأول لكرة القدم في التأهل لدور الثمانية، ببطولة كأس العالم 2018، بعد أن حقق الفوز على منتخب سويسرا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد كريستوفسكي أرينا، ضمن منافسات المونديال المقام في روسيا، حتى 15 يوليو.

سجل إيميل فورسبرج، لاعب السويد، هدف المباراة الوحيد، من تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 66، اصطدمت بقدم مانويل أكانجي، مدافع سويسرا، وسكنت الشباك.

وسجلت السويد أول أهدافها في الأدوار الإقصائية بكأس العالم منذ دور الـ16 في مونديال 2002، وسجل رقمين قياسيين بعد تأهله لربع نهائي بطولة كأس العالم، ونجحت في تحقيق فوزين متتاليين في المونديال خارج أرضها للمرة الأولى في تاريخها، حافظت على نظافة شباكها في الأدوار الإقصائية بكأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما.

الاستحواذ ودقة التمرير

نسبة امتلاك الكرة للمنتخب السويسري كانت أعلى من منتخب السويد، حيث استحوذ رفقاء شاكيري على الكرة بنسبة 63%، بينما كانت نسبة الاستحواذ للمنتخب السويدي 37%، أما عن دقة التمرير فكانت نسبة دقة التمرير لمنتخب سويسرا 84%، بينما كانت للمنتخب السويدي 73% عدد تمريرات سويسرا وصلت إلى 600 تمريرة منهم 501 تمريرة ناجحة، بينما كانت عدد التمريرات لمنتخب السويد 271 منهم 198 تمريرة ناجحة أما عن المسافة المقطوعة فكانت لصالح لاعبي السويد، حيث قطع لاعبوه 105 كم في حين قطع لاعبو سويسرا 103 كم.

الهجوم

تفوق منتخب سويسرا في الشق الهجومي، حيث وصل عدد محاولاته الهجومية 18 محاولة منها 4 محاولات على المرمى، و5 محاولات بعيدة عن الثلاث خشبات، وتصدى دفاع السويد لـ9 محاولات في الوقت الذي حصل فيه لاعبو المنتخب السويدي على 11 ركلة ركنية.

على الجانب الآخر نجح لاعبو السويد في خلق 12 فرصة، منهم 3 فرص على المرمى السويسري و6 فرص بعيدة عن الثلاث خشبات، وتصدى دفاع سويسرا لـ3 محاولات، إضافة إلى حصوله على 3 ركلات ركنيه في المباراة، أما عن حالات التسلل فقد سقط منتخب السويد في مصيدة التسلل مرة واحدة، ولم يقع لاعبو سويسرا في مصيدة التسلل ولا مرة.

الدفاع

أظهرت إحصائيات المباراة تفوق المنتخب السويدي في الشق الدفاعي، حيث نجح في استعادة الكرة 46 مرة 3 مرات من الانزلاقات والتصدي لـ9 كرات و33 كرة مبعدة، بينما استخلص المنتخب السويسري الكرة 26 مرة كرتين من الالتحامات والتصدي لـ3 فرص والكرات المبعدة 15 مرة.

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