حالة الطقس و درجات الحرارة فى ليبيا اليوم الاربعاء 4 يوليو 2018

ايوان ليبيا – وكالات :

حالة الطقس المتوقعة في عموم المدن الليبية، اليوم الأربعاء الموافق 4 يوليو، علمًا أن نشرة الطقس منقولة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، وهذه التفاصيل:

راس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية الممتدة من راس جدير إلى طرابلس حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين (28-33)مْ بينما تكون متغيرة الاتجاه إلى جنوبية على باقي المناطق حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين (37-42)مْ تتحول تدريجياً من مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ويمتد الانخفاض في درجات الحرارة يوم الغد على المناطق الساحلية حتى مصراتة .

بن جواد – سهل بنغازى حتى امساعد – جالو – مرادة

السماء صافية والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع رطوبة نسبية عالية على أغلب المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوي تترواح مابين (30-37)مْ و تصل إلى (39)مْ على جالو والجغبوب وبعض مناطق الدواخل .

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية والريـاح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مساءً على مناطق أقصى الجنوب مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (39-43)مْ و تصل إلى (47)مْ على غدامس.

الكفرة – تازربو – السرير

السماء صافية والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بينما تكون اليوم شمالية إلى شمالية غربية على الكفرة ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مابين (39-42)مْ .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا