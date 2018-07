بوتين يغتنم فرصة كأس العالم للاجتماع برؤساء الدول

المتوسط:

أعلن الكرملين اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل كما سيلتقي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إذا زار موسكو لحضور مباراة في كأس العالم.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف يوم الأربعاء ”بشكل عام يجري الإعداد لهما (الاجتماعين) وسيتم عقدهما إذا أتى الضيفان هنا في زيارات مزمعة لمشاهدة مباريات بكأس العالم“.

وأكد مكتب نتنياهو في بيان يوم الثلاثاء إنه سيلتقي بوتين في موسكو يوم 11 يوليو تموز.

وتستضيف روسيا حاليا مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تنتهي يوم 15 يوليو تموز.

